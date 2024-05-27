Оновлення військових даних: які параметри потрібно уточнити і до якої дати

Упродовж 60 днів – від 18 травня до 16 липня – кожному військовозобов'язаному потрібно оновити свої військово-облікові дані. Йдеться всього про декілька обов'язкових параметрів.

Власне, 18 травня набули чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Оновити дані мають, зокрема, жінки, які стоять на військовому обліку, – інформує 24 Канал.

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Оновлення військово-облікових даних

Отже, до 16 липня 2024 року всім військовозобов'язаним українцям потрібно уточнити:

адресу проживання;

контактний номер телефону;

адресу електронної пошти (за наявності).

Зробити це можна у декілька способів:

через територіальні центри комплектування (ТЦК);

центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

мобільний застосунок Резерв+.

Завантажити програму Резерв+ можна як і на андроїд у Google Play Market , так і на IOS в App Store

Міноборони України наголошувало, що оновити військово-облікові дані мають усі. Зокрема, ця вимога стосується військовозобовʼязаних, що перебувають за кордоном і виїхали 10, а то й 20 років тому.

Оновлення даних можливе і через дипломатичні установи за кордоном. У відомстві зазначали: незалежно від місця проживання, кожен має виконувати свій обов'язок щодо захисту держави. Про це йдеться у статті 65 Конституції.

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Крім того, роз'яснимо детальніше питання щодо оновлення даних для українських жінок. Це повинні зробити громадянки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку.

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковому військовому обліку в Україні підлягають жінки, що:

закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Станом на 24 травня було відомо, що уже понад 1 мільйон українців оновив свої дані через мобільний застосунок Резерв+. Про це інформувала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, програма зекономила декілька років, які б Україна витратила на те, аби кожен зі військовозобов'язаних прийшов у ТЦК чи ЦНАП фізично й оновив свої військово-облікові дані.