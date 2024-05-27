Обновление военных данных: какие параметры нужно уточнить и до какой даты

В течение 60 дней – от 18 мая до 16 июля – каждому военнообязанному нужно обновить свои военно-учетные данные. Речь идет всего о нескольких обязательных параметрах.

Собственно, 18 мая вступили в силу обновления мобилизационного законодательства. Обновить данные должны, в частности, женщины, которые стоят на воинском учете, – информирует 24 Канал.

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Обновление военно-учетных данных

Итак, до 16 июля 2024 года всем военнообязанным украинцам нужно уточнить:

адрес проживания;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (при наличии).

Сделать это можно несколькими способами:

через территориальные центры комплектования (ТЦК);

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

мобильное приложение Резерв+.

Скачать программу Резерв+ можно как и на андроид в Google Play Market , так и на IOS в App Store

Минобороны Украины отмечало, что обновить военно-учетные данные должны все. В частности, это требование касается военнообязанных, находящихся за рубежом и выехавших 10, а то и 20 лет назад.

Обновление данных возможно и через дипломатические учреждения за рубежом. В ведомстве отмечали: независимо от места жительства, каждый должен выполнять свой долг по защите государства. Об этом говорится в статье 65 Конституции.

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Кроме того, разъясним подробнее вопрос об обновлении данных для украинских женщин. Это должны сделать гражданки от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету в Украине подлежат женщины, что:

закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования;

получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

По состоянию на 24 мая было известно, что уже более 1 миллиона украинцев обновил свои данные через мобильное приложение Резерв+. Об этом информировала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По словам чиновницы, программа сэкономила несколько лет, которые бы Украина потратила на то, чтобы каждый из военнообязанных пришел в ТЦК или ЦНАУ физически и обновил свои военно-учетные данные.