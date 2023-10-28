Мобілізація в Україні: хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних призовного віку можуть мобілізувати до лав ЗСУ, проте дехто з них може отримати відстрочку.

Підстави для відстрочки можуть бути дуже різними. Зокрема, стан здоров’я, навчання, наявність бронювання за місцем роботи, а також – сімейні обставини, пише 24 Канал.

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Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

На відстрочку можуть претендувати:

жінки та чоловіки, які доглядають за трьома або більше дітьми віком до 18 років;

особи, які виховують дитину (дітей) віком до 18 років без батька/матері дитини;

батьки або особи, які надають опіку дитині з інвалідністю віком до 18 років;

особи, що юридично є опікунами дітей, які не мають батьків, до досягнення повноліття;

жінка/ чоловік, що виховує дитину до 18 років при умові, що чоловік/жінка цієї людини вже знаходиться в українському війську по мобілізації;

вагітні жінки;

особи, в яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів щодо національної безпеки країни.

Відстрочку для здобувачів другої вищої освіти хочуть скасувати

Верховна Рада у вересні зареєструвала проєкт закону, який може скасувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти. Нардеп Сергій Рахманін пояснив, чи це може вплинути на мобілізацію.

За його словами, це не вплине суттєво на мобілізаційний ресурс. Крім цього, впровадити таку заборону законодавчо неможливо.

Конституція забороняє зворотну дію закону. Тобто заборонити людям здобувати другу вищу освіту, якщо вони вже зробили цей крок, не можна.