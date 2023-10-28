Мобилизация в Украине: кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные призывного возраста могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако некоторые из них могут получить отсрочку.

Основания для отсрочки могут быть очень родными. В частности, состояние здоровья, обучение, наличие бронирования по месту работы, а также семейные обстоятельства. 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

На отсрочку могут претендовать:

женщины и мужчины, которые ухаживают за тремя или более детьми младше 18 лет;

лица, воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет без отца/матери ребенка;

родители или лица, оказывающие опеку ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, юридически являющиеся опекунами детей, не имеющих родителей, до достижения совершеннолетия;

женщина/мужчина, воспитывающая ребенка до 18 лет при условии, что мужчина/женщина этого человека уже находится в украинском войске по мобилизации;

беременные женщины;

лица, в которых близкие родственники погибли или пропали без вести при выполнении мер по национальной безопасности страны.

Отсрочку для соискателей второго высшего образования хотят отменить

В сентябре Верховная Рада зарегистрировала проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования. Нардеп Сергей Рахманин объяснил, может ли это повлиять на мобилизацию.

По его словам, это не повлияет существенно на мобилизационный ресурс. Кроме того, ввести такой запрет законодательно невозможно.

Конституция запрещает обратное действие закона. То есть запретить людям получать второе высшее образование, если они уже сделали этот шаг, нельзя.