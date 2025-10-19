В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У листопаді територіальні центри комплектування не зменшуватимуть темпи призову чоловіків.

Кого можуть мобілізувати у листопаді 2025 року – розповідає 24 Канал.

Хто підпадає під мобілізацію у листопаді 2025 року?

Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на службу можуть бути призвані військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я, не мають відстрочки та не перебувають на обліку для бронювання.

Варто відрізняти дві категорії:

військовозобов’язані – чоловіки, які вже мають досвід служби або проходили військову підготовку, наприклад, на військовій кафедрі;

Таким чином, основна частина мобілізованих – чоловіки віком від 25 до 60 років. Раніше межу встановлювали з 27 років, але її знизили до 25, що розширило коло потенційних призовників.

Хто може отримати повістку у листопаді:

військовозобов’язані віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні;

чоловіки від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання;

ті, хто раніше був знятий з обліку, але повторний медогляд визнав їх придатними;

особи зі статусом "обмежено придатний", якому скасовано дію, і рішення щодо їх служби ухвалює ВЛК.

Чи можна поскаржитися на дії ТЦК?