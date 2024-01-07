Інколи навіть дуже емоційно, – голова Комітету Ради про дискусії щодо мобілізації

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони вже третій день розглядає законопроєкт про мобілізацію. Попри постійні дискусії, ймовірно, остаточне рішення буде вже через декілька днів.

Під час обговорення проєкту виникали жваві дискусії, лунали різні аргументи – інколи розмова була надто емоційною. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету.

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Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Олександр Завітневич розповів, що в обговореннях Комітету беруть участь і представники ЗСУ та Міністерства оборони. Зокрема, на засіданнях були присутні Валерій Залужний, Сергій Шаптала та міністр оборони – Рустем Умєров.

Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки,

– пояснив голова Комітету.

Він додав, що є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів – тобто джерел покриття потреб. Загалом, окремі норми законопроєкту зміняться до його потрапляння до Верховної Ради.

За словами Завітневича, фінальне рішення Комітету щодо законопроєкту про мобілізацію буде вже у вівторок – тобто 9 січня.

Детально про законопроєкт