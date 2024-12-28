Мобілізація з 1 січня: кому потрібно підтвердити інвалідність та хто виконуватиме функції МСЕК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. З 1 січня 2025 року певним категоріям людей необхідно пройти повторний огляд щодо встановлення інвалідності.

Цей статус й надалі гарантуватиме відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій і допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ України.

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Кому потрібно пройти переогляд

У МОЗ кажуть, що останнім часом в мережі поширюють фейки нібито з 1 січня 2025 року в людей з інвалідністю автоматично скасують цей статус і мобілізують через ліквідацію МСЕК.

Там надали офіційну інформацію та заявили, що усі люди зі статусом інвалідності продовжать отримувати пільги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку медико-соціальних експертних комісій протягом терміну його дії.

У міністерстві спростували твердження нібито всі чоловіки з інвалідністю віком 20 – 60 років мають пройти переогляд щодо встановлення цього статусу.

За інформацією МОЗ, повторний огляд повинні пройти лише ті, хто мав пройти його протягом 2022 – 2024 років, але з поважних причин і відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану не зміг цього зробити.

Повторний огляд також потрібно пройти:

усім, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності;

чоловікам 25 – 60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року.

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов’язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Проте існують винятки, такі як неможливість повторного огляду з наступних причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Хто виконуватиме функції МСЕК

Замість медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів.

У МОЗ зазначають, що вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями, що визначені в законодавстві.