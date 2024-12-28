Мобилизация с 1 января: кому нужно подтвердить инвалидность и кто будет выполнять функции МСЭК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. С 1 января 2025 года определенным категориям людей необходимо пройти повторный осмотр по установлению инвалидности.

Этот статус и в дальнейшем будет гарантировать отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав Украины.

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Кому нужно пройти переосмотр

В Минздраве говорят, что в последнее время в сети распространяют фейки якобы с 1 января 2025 года у людей с инвалидностью автоматически отменят этот статус и мобилизуют из-за ликвидации МСЭК.

Там предоставили официальную информацию и заявили, что все люди со статусом инвалидности продолжат получать льготы, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения медико-социальных экспертных комиссий в течение срока его действия.

В министерстве опровергли утверждение якобы все мужчины с инвалидностью в возрасте 20 – 60 лет должны пройти переосмотр по установлению этого статуса.

По информации Минздрава, повторный осмотр должны пройти только те, кто должен был пройти его в течение 2022 – 2024 годов, но по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения не смог этого сделать.

Повторный осмотр также нужно пройти:

всем, кто имеет ограничения повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности;

мужчинам 25 – 60 лет со 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025 года.

всем остальным пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) – до 1 апреля 2026 года.

Обратите внимание! Если инвалидность установлена бессрочно, оценивание проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе.

Однако существуют исключения, такие как невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-то из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);

действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований – для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 дней с даты увольнения со службы.

Кто будет выполнять функции МСЭК

Вместо медико-социальных экспертных комиссий с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей.

В Минздраве отмечают, что они будут оценивать повседневное функционирование человека прозрачно и по четким критериям, которые определены в законодательстве.