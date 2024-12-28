Цей статус й надалі гарантуватиме відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ України.

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Кому потрібно пройти переогляд

У МОЗ кажуть, що останнім часом в мережі поширюють фейки нібито з 1 січня 2025 року в людей з інвалідністю автоматично скасують цей статус та мобілізують через ліквідацію МСЕК.

Там надали офіційну інформацію та заявили, що усі люди зі статусом інвалідності продовжать отримувати пільги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку медико-соціальних експертних комісій протягом терміну його дії.

У міністерстві спростували твердження нібито всі чоловіки з інвалідністю віком 20 – 60 років мають пройти переогляд щодо встановлення цього статусу.

За інформацією МОЗ, повторний огляд повинні пройти лише ті, хто мав пройти його протягом 2022 – 2024 років, але з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану не зміг цього зробити.

Повторний огляд також потрібно пройти:

усім, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності;

чоловікам 25 – 60 років з 2 або 3 групою інвалідності - до 1 листопада 2025 року.

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) — до 1 квітня 2026 року.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов’язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Проте існують винятки, такі як неможливість повторного огляду з наступних причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань — для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Хто виконуватиме функції МСЕК

Замість медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів.

У МОЗ зазначають, що вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями, що визначені в законодавстві.