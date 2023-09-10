Чи можуть призвати осіб з хронічними захворюваннями: пояснення медичного експерта

В Україні триває загальна мобілізація. Експерт пояснив, чи можуть призвати на військову службу тих, хто має хронічну форму різноманітних захворювань.

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з МОЗ, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби. Представник Командування Медичних сил, підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко розповів, чи тепер можуть мобілізувати осіб із хронічними хворобами.

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Вони й раніше служили у війську

За словами Мірошниченка, навіть до внесення змін люди до розкладу хвороб люди з хронічними захворюваннями служили у Збройних Силах України на різних посадах.

Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах. Але є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах,

– пояснив Мірошниченко.

Він також додав, що раніше перебував на посаді начмеда військової частини та неодноразово стикався із тим, що військові лікарі під час обстеження стану здоров'я призовника робили висновок – обмежено придатний, хоча соматично він був абсолютно здоровим. За словами Мірошниченка, часто "обмежено придатні" можуть виконувати свої обов'язки не гірше, ніж його побратими.

Він наголосив, що з 2014 року в Україні дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід.

"Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу", – резюмував він.

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