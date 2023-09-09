На контрактну службу в Україні можуть прийняти тих, хто не підлягає призову за законодавством, однак є певні виключення. Про них розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко.
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Усіх охочих відправляють на ВЛК
Сушко розповів, що ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте, якщо вони самі виявлять бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може людина служити.
Така сама ситуація і з тими, хто непридатний до військової служби за станом здоров'я. Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву.
Також в Україні не можуть призвати людей віком понад 60 років, адже згідно з законом проходити військову службу можна тільки до 60 років.
Багатодітних можуть призвати, проте тільки, якщо ця особа сама напише заяву.
А ще я вимагаю заяву від його дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати вернути чоловіка назад,
– додав Сушко.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров 6 вересня анонсував зміни для військовозобов'язаних українців. Зокрема, він хоче запровадити електронний військовий квиток для наших громадян. Крім цього, він також планує цифрувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. За його словами, такі рішення унеможливлять корупційні ризики у військовій сфері.
- Командування медичних сил Збройних сил України спільно з Міністерством охорони здоров'я оновило список хвороб, за якими оцінюють придатність до військової служби. Але таке оновлення не було суттєвим. КМС переконує: людину, хвору на активну фазу туберкульозу, лікуватимуть, ніхто не буде її мобілізовувати. Представник командування медичних сил Дмитро Мірошниченко порадив докладно ознайомитися зі змінами – мовляв, самі побачите, що зміни незначні. Він заперечив думку, що перелік оновили задля того, щоб мобілізувати більше людей.
- Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться не всіх жінок, які стоятимуть на військовому обліку. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Він наголосив, що обмеження будуть виключно для мобілізованих.