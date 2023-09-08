Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться не всіх жінок, які стоятимуть на військовому обліку. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

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Обмеження тільки для мобілізованих

Веніславський наголосив, що обмеження будуть виключно для мобілізованих.

Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження,

– пояснив представник Зеленського.

Також запевнив, щодо жінок, поставлених на військовий облік, наразі жодних обмежень у їхньому виїзді немає, і це питання навіть не розглядається.

Для кого з жінок військовий облік є обов'язковим

Зауважимо, що на військовий облік обов'язково мають стати жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто лікарі, медсестри, фармацевти тощо. Однак, вони мають бути придатні до служби за станом здоров'я.

Так, до переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані, наразі входять такі: