Ограничения на выезд за границу будут касаться не всех женщин, стоящих на воинском учете. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

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Ограничение только для мобилизованных

Вениславский подчеркнул, что ограничения будут исключительно для мобилизованных.

Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно уже мобилизованных женщин в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения,

– объяснил представитель Зеленского.

Также заверил, что в отношении женщин, поставленных на воинский учет, пока никаких ограничений в их выезде нет, и этот вопрос даже не рассматривается.

Для кого из женщин воинский учет обязателен

Заметим, что на воинский учет обязательно должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть врачи, медсестры, фармацевты и другие. Однако они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья.

Так, в перечень 12 специальностей или профессий, в соответствии с которыми женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы, входят следующие: