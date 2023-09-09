На контрактную службу в Украине могут принять тех, кто не подлежит призыву по законодательству, но есть определенные исключения. О них рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко.
Смотрите также Бензоколонка без горючего и стремительно падающего рубля: как Россия загнала себя в экономическую ловушку
Всех желающих отправляют на ВЛК
Сушко рассказал, что ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами пожелают служить, их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может ли человек служить.
Такая же ситуация и с теми, кто непригоден к военной службе по состоянию здоровья. Если человек хочет служить, он должен написать заявление.
Также в Украине не могут призвать людей старше 60 лет, ведь по закону проходить военную службу можно только до 60 лет.
Многодетных могут призвать, но только если это лицо само напишет заявление.
А еще я требую заявление от его жены, потому что были случаи, когда по каким-то недоразумениям с женой, невзгоды в семье, муж писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена с детьми и начинали требовать вернуть мужа обратно,
– добавил Сушко.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров 6 сентября анонсировал изменения для военнообязанных украинцев. В частности, он хочет ввести электронный военный билет для наших граждан. Кроме того, он также планирует цифрировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По его словам, такие решения сделают невозможным коррупционные риски в военной сфере.
- Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины совместно с Министерством здравоохранения обновило список болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе. Но такое обновление не было существенным. КМС убеждает: человека, больного активной фазой туберкулеза, будут лечить, никто не будет его мобилизовывать. Представитель командования медицинских сил Дмитрий Мирошниченко посоветовал подробно ознакомиться с изменениями – мол, сами увидите, что изменения незначительны. Он возразил мнение, что перечень обновили для того, чтобы мобилизовать больше людей.
- Ограничения на выезд за границу будут касаться не всех женщин, стоящих на военном учете. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Он подчеркнул, что ограничения будут исключительно для мобилизованных.