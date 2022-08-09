Які особливості мобілізації людей, у яких є маленькі діти: подробиці

Мобілізації в Україні не підлягають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Також від служби відсторонюються люди, що виховують дитину-сироту.

Жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, також не можуть мобілізувати. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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Чи можуть мобілізувати людей, у яких є маленькі діти

Мобілізації не підлягають такі категорії:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Хто має право виїжджати за кордон

Поїхати за кордон можуть чоловіки:

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Крім того, за кордон випускають чоловіків із двома дітьми та вагітною дружиною. Вагітність жінки повинна бути підтвердженою довідкою. Водночас термін має бути від 35 тижнів.

Мобілізація в Україні: головні новини

Дехто в Україні має так званий "білий квиток", який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він звільняє чоловіка від служби в армії.

Установи, організації та підприємства мають право забронювати військовозобов'язаних працівників.

Також змінилися правила для того, щоб видавати військовий квиток тим, хто його досі не отримав.

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