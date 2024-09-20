Аби не отримати штраф: юристи пояснили, про що треба своєчасно повідомляти ТЦК

Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти ТЦК про зміну персональних даних. Якщо не зробити це у передбачений законом термін, загрожує штраф.

Про що саме потрібно своєчасно повідомляти ТЦК, пояснила юристка громадської організації "Юридична сотня" Юлія Засоба.

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Про зміну яких даних треба повідомляти ТЦК

Юристка розповіла, що відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" й Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, якщо військовозобов'язаному встановили інвалідність або змінили групу інвалідності, повідомити ТЦК і СП протягом 7 днів зобов'язана МСЕК.

Водночас закон "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що сам призовник, військовозобов'язаний або резервіст особисто повинен упродовж 7 днів повідомити ТЦК, якщо в нього відбулися зміни:

сімейного стану,

місця проживання (перебування),

номерів зв'язку,

адреси електронної пошти,

освіти,

місця роботи,

посади,

стану здоров'я (зокрема, встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Якщо ж військовозобов'язаний не повідомить про це в семиденний термін, ТЦК та СП має підстави притягнути до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати персональні дані призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними, базами даних, держателями яких є державні органи,

– зазначила Юлія Засоба.

Пояснила, якщо ТЦК можуть затребувати в органу державної влади певну інформацію, щодо особи, то таку особу не можна притягнути до адміністративної відповідальності за неповідомлення відповідних відомостей.

Адвокат Олег Леонтьєв зауважив, оскільки закон зобов'язує і держоргани, і самого військовозобов'язаного повідомляти про зміни його персональних даних, краще особисто повідомити ТЦК про інформацію, що впливає на отримання або скасування відстрочки.

"Я вважаю, що потрібно повідомляти самостійно. Але при цьому можна спробувати довести ТЦК, що держоргани повинні повідомляти про зміни сімейного стану, стану здоров'я та інше. Але за загальним правилом, краще повідомляти про ті дані, які впливають на відстрочку від мобілізації", — сказав правозахисник.