Чтобы не получить штраф: юристы объяснили, о чем надо своевременно сообщать ТЦК

Призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать ТЦК об изменении персональных данных. Если не сделать это в предусмотренный законом срок, грозит штраф.

О чем именно нужно своевременно сообщать ТЦК, объяснила юрист общественной организации "Юридическая сотня" Юлия Засоба.

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Об изменении каких данных надо сообщать ТЦК

Юрист рассказала, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" и Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, если военнообязанному установили инвалидность или изменили группу инвалидности, сообщить ТЦК и СП в течение 7 дней обязана МСЭК.

В то же время закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что сам призывник, военнообязанный или резервист лично должен в течение 7 дней уведомить ТЦК, если у него произошли изменения:

семейного положения,

места жительства (пребывания),

номеров связи,

адреса электронной почты,

образования,

места работы,

должности,

состояния здоровья (в частности, установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Если же военнообязанный не сообщит об этом в семидневный срок, ТЦК и СП имеет основания привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе от 17 000 до 25 500 гривен.

Лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы,

– отметила Юлия Засоба.

Объяснила, если ТЦК могут потребовать у органа государственной власти определенную информацию, в отношении лица, то такое лицо нельзя привлечь к административной ответственности за несообщение соответствующих сведений.

Адвокат Олег Леонтьев заметил, поскольку закон обязывает и госорганы, и самого военнообязанного сообщать об изменениях его персональных данных, лучше лично сообщить ТЦК об информации, влияющей на получение или отмену отсрочки.

"Я считаю, что нужно сообщать самостоятельно. Но при этом можно попытаться доказать ТЦК, что госорганы должны сообщать об изменениях семейного положения, состояния здоровья и прочее. Но по общему правилу, лучше сообщать о тех данных, которые влияют на отсрочку от мобилизации", – сказал правозащитник.