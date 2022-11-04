Що робити, якщо мобілізували на службу з порушеннями: порада правозахисника

В Україні продовжується воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо, що потрібно зробити, якщо вас призвали до війська незаконно.

Порадами для тих, кого мобілізували незаконно, поділився адвокат Роман Лихачов, передає 24 канал. Учасник волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" зауважив, що в Україні вже звільняли з особового складу тих чоловіків, яких призивали до війська з порушенням законів. Відповідні рушення ухвалювали суди.

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Рішення військкоматів оскаржуються у суді

Лихачов вирішив навести приклад чоловіка, котрого у серпні 2022 року звільнили від служби. Відповідне рішення ухвалив Вінницький окружний адміністративний суд, скасувавши його зарахування на посаду стрільця.

Як зазначив правозахисник, на момент мобілізації чоловік буцімто не надав ТЦК усієї необхідної інформації. Тож у військкоматі вирішили, що позивач не може бути звільнений від служби, адже на його утриманні не троє та більше неповнолітніх дітей. Мовляв, одна з них – не його рідна.

У своєму ж рішенні судді спиралися на Статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з нею, чоловіка, який утримує трьох і більше дітей, можуть призвати на службу винятково за його згодою та лише за місцем проживання.

Адже на його утриманні перебувають троє і більше неповнолітніх дітей. Той факт, що одна дитина не є рідною, не скасовує права на добровільну мобілізацію, адже у законі вказано саме про "утримання трьох і більше дітей", а не наявність біологічного зв'язку,

– підкреслив правозахисник.

За словами Лихачова, подібні рішення ухвалювали також Закарпатський і Рівненський окружні адміністративні суди.

Що ж робити, якщо вас незаконно мобілізували? Необхідно спочатку звернутися до правозахисників. Вони допоможуть скласти позов до суду, щоб захистити ваші права. Ми ж нагадаємо, кого не можуть призвати.

Хто не підпадає під призов

Не підпадають під загальну мобілізацію:

заброньовані на період мобілізації;

особи з інвалідністю або визнані тимчасово непридатними;

народні депутати;

працівники силових відомств;

студенти, наукові та науково-педагогічні працівники, педагоги;

багатодітні чоловіки та жінки;

батьки-одинаки та самотні матері;

чоловіки та жінки у статусі опікунів або названих батьків.

Детальніше з переліком тих, кого не мають право призивати без їхнього бажання, ознайомлюйтеся за цим посиланням.

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