Что делать, если мобилизовали на службу с нарушениями: совет правозащитника

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, что нужно сделать, если вас призвали в армию незаконно.

Советами для тех кого мобилизовали незаконно поделился адвокат Роман Лихачев, передает 24 канал. Участник волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" отметил, что в Украине уже увольняли из личного состава тех мужчин, которых призывали в армию с нарушением законов. Соответствующие движения принимались судами.

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Решения военкоматов обжалуются в суде

Лихачев решил привести пример мужчины, которого в августе 2022 года освободили от службы. Соответствующее решение вынес Винницкий окружной административный суд, отменив его зачисление на должность стрелка.

Как отметил правозащитник, на момент мобилизации мужчина якобы не предоставил ТЦК всю необходимую информацию. Поэтому в военкомате решили, что истец не может быть освобожден от службы, ведь на его иждивении не трое и более несовершеннолетних детей. Мол, один из них – не его родная.

В своем же решении судьи опирались на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, мужчина, который содержит троих и более детей, могут призвать на службу исключительно по его согласию и только по месту жительства.

Ведь на его иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей. Тот факт, что один ребенок не является родным, не отменяет права на добровольную мобилизацию, ведь в законе указано именно об "содержании трех и более детей", а не о наличии биологической связи,

– подчеркнул правозащитник.

По словам Лихачева, подобные решения принимались также Закарпатским и Ровенским окружными административными судами.

Что же делать, если вас незаконно мобилизовали? Необходимо сначала обратиться к правозащитникам. Они помогут составить иск в суд, чтобы защитить ваши права. Мы напомним, кого не могут призвать.

Кто не подпадает под призыв

Не подпадают под общую мобилизацию:

забронированные на период мобилизации;

лица с инвалидностью или признанные временно непригодными;

народные депутаты;

работники силовых ведомств;

студенты, научные и научно педагогические работники, педагоги;

многодетные мужчины и женщины;

родители-одиночки и одинокие матери;

мужчины и женщины в статусе опекунов или названых родителей.

Подробнее с перечнем тех, кого не имеют право призывать без их желания, ознакомьтесь по этой ссылке.

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