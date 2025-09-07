Укр Рус
24 Канал Новини України Скільки часу зберігаються записи з боді-камер працівників ТЦК: у Міноборони відповіли
7 вересня, 17:31
2

Скільки часу зберігаються записи з боді-камер працівників ТЦК: у Міноборони відповіли

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Записи з боді-камер працівників ТЦК зберігатимуться на сервері протягом 30 днів, але цей термін може бути подовжено за певних умов.
  • Порушення правил використання відеореєстраторів несе за собою дисциплінарну відповідальність.

З 1 вересня працівники ТЦК, які працюють в групах оповіщення, обов'язково повинні носити нагрудні боді-камери. Записи з них зберігатимуть на централізованому захищеному сервері.

Термін зберігання записів на сервері становитиме 30 днів з дати завантаження, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також Мобілізація у вересні 2025: кого можуть призвати до лав ЗСУ першочергово 

Коли строк зберігання записів може бути подовжено?

Однак цей строк може бути збільшено у разі:  

  • використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
  • під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
  • під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
  • фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;
  • інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

У Міноборони попереджають, що порушення правил використання відеореєстраторів тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Що ще треба знати про використання ТЦК боді-камер?

  • Представник ТЦК зобов'язаний повідомляти людей, про те, що їхні дії фіксуються на камеру.
  • Запис розпочинається з моменту початку оповіщення.
  • Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів. Винятки: загроза потрапляння на відеореєстратор військових об'єктів та виникнення у представника ТЦК особистих потреб ( приймання їжі тощо).
  • Портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця.