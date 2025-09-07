Термін зберігання записів на сервері становитиме 30 днів з дати завантаження, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також Мобілізація у вересні 2025: кого можуть призвати до лав ЗСУ першочергово

Коли строк зберігання записів може бути подовжено?

Однак цей строк може бути збільшено у разі:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

У Міноборони попереджають, що порушення правил використання відеореєстраторів тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Що ще треба знати про використання ТЦК боді-камер?