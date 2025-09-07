Термін зберігання записів на сервері становитиме 30 днів з дати завантаження, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Коли строк зберігання записів може бути подовжено?
Однак цей строк може бути збільшено у разі:
- використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
- під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
- під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
- фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;
- інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.
У Міноборони попереджають, що порушення правил використання відеореєстраторів тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.
Що ще треба знати про використання ТЦК боді-камер?
- Представник ТЦК зобов'язаний повідомляти людей, про те, що їхні дії фіксуються на камеру.
- Запис розпочинається з моменту початку оповіщення.
- Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів. Винятки: загроза потрапляння на відеореєстратор військових об'єктів та виникнення у представника ТЦК особистих потреб ( приймання їжі тощо).
- Портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця.