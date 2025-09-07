Срок хранения записей на сервере составит 30 дней с даты загрузки, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Когда срок хранения записей может быть продлен?

Однако этот срок может быть увеличен в случае:

использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, при проведении служебных расследований.

В Минобороны предупреждают, что нарушение правил использования видеорегистраторов влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Что еще нужно знать об использовании ТЦК боди-камер?