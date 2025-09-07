Срок хранения записей на сервере составит 30 дней с даты загрузки, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Когда срок хранения записей может быть продлен?

Однако этот срок может быть увеличен в случае:

  • использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
  • при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
  • при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;
  • фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;
  • других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, при проведении служебных расследований.

В Минобороны предупреждают, что нарушение правил использования видеорегистраторов влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Что еще нужно знать об использовании ТЦК боди-камер?

  • Представитель ТЦК обязан сообщать людям, о том, что их действия фиксируются на камеру.
  • Запись начинается с момента начала оповещения.
  • Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий. Исключения: угроза попадания на видеорегистратор военных объектов и возникновения у представителя ТЦК личных потребностей (прием пищи и т.д.).
  • Портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего.