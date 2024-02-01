Скільки є часу, щоб з'явитися у ТЦК після отримання електронної повістки: у Міноборони пояснили

З ухваленням нового законопроєкту про мобілізацію у військовозобов'язаних українців з'являться електронні кабінети. Через них наші громадяни можуть отримувати повістки в електронному вигляді, що треба з'явитися у ТЦК та СП.

Саме через електронний кабінет військовозобов'язані громадяни зможуть уточнювати свої дані. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк, передає 24 Канал.

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Через скільки треба з'явитися до ТЦК після отримання е-повістки

Павлюк наголосив, що, аби уточнити дані у ТЦК та СП, у військовозобов'язаних громадян для цього буде 60 днів. Водночас способи уточнення даних будуть лишатися різними.

Якщо вже функціонує електронний кабінет, найзручніше це буде зробити там. Але лишаються і ТЦК та СП, лишаються ЦНАПи тощо. Загалом електронний кабінет просто дає можливість менше бігати, уточнити дані можна буде там,

– наголосив представник Міноборони.

За його словами, цей спосіб значно простіший і дозволить охопити більшу кількість людей і відповідно значно якісніше долучити їх до війська.

"Існує "Оберіг" (єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних – 24 Канал). Він об'єднав багато баз даних, але, в тому числі в "Оберіг", заносили ті дані, які були на папері, й там багато неточностей. Відповідно уточнення даних в ТЦК та СП це і сьогодні обов'язок громадянина, створюється механізм, як зробити так, щоб громадянам було простіше і легше виконати цей обов'язок", – сказав Павлюк.

Чи є різниця між е-повісткою і звичайною

Начальник Управління преси та інформації Міноборони зауважив, що електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки.

Нічого іншого не змінюється. Тобто ті строки, що діяли до термінів перебування на отримання звичайної повістки, вони й тут застосовуються,

– пояснив Павлюк.

За його словами, в цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що має з'явитися в ТЦК та СП, і в законі прописані серйозні причини, які звільняють від будь-якої відповідальності за неявку, зокрема, стихійні лиха, смерть родича, дії ворога тощо.

Однак Павлюк зауважив, що у разі неявки військовозобов'язаного громадянина до ТЦК за е-повістки є певні нові санкції, які можна застосувати до людей, які ухиляються від призову до ЗСУ.