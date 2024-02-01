Сколько есть времени, чтобы явиться в ТЦК после получения е-повестки: в Минобороны объяснили

С принятием нового законопроекта о мобилизации у военнообязанных украинцев появятся электронные кабинеты. Через них наши граждане могут получать повестки в электронном виде, что надо явиться в ТЦК и СП.

Именно через электронный кабинет военнообязанные граждане смогут уточнять свои данные. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк, передает 24 Канал.

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Через сколько надо явиться в ТЦК после получения электронной повестки

Павлюк отметил, что, чтобы уточнить данные в ТЦК и СП у военнообязанных граждан для этого будет 60 дней. В то же время способы уточнения данных будут оставаться разными.

Если уже функционирует электронный кабинет, удобнее всего это будет сделать там. Но остаются и ТЦК и СП, остаются ЦНАПы и тому подобное. В общем электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать, уточнить данные можно будет там,

– отметил представитель Минобороны.

По его словам, этот способ значительно проще и позволит охватить большее количество людей и соответственно значительно качественнее приобщить их к армии.

"Существует "Оберег" (единый электронный реестр военнообязанных – 24 Канал). Он объединил много баз данных, но, в том числе в "Оберег", заносили те данные, которые были на бумаге и там много неточностей. Соответственно, уточнения данных в ТЦК и СП это и сегодня обязанность гражданина, создается механизм как сделать так, чтобы гражданам было проще и легче выполнить эту обязанность", – сказал Павлюк.

Есть ли разница между е-повесткой и обычной

Начальник Управления прессы и информации Минобороны отметил, что электронная повестка – это сообщение, которое поступает в электронный кабинет. И вообще оно только этим отличается от обычной повестки.

Ничего другого не меняется. То есть те сроки, действовавшие до сроков пребывания на получение обычной повестки, они и здесь применяются,

– объяснил Павлюк.

По его словам, в этом же электронном кабинете человек может получить сообщение, что должен появиться в ТЦК и СП и в законе прописаны серьезные причины, которые освобождают от любой ответственности за неявку, в частности, стихийные бедствия, смерть родственника, действия врага и тому подобное.

Однако Павлюк отметил, что в случае неявки военнообязанного гражданина в ТЦК по е-повестке есть определенные новые санкции, которые можно применить к людям, уклоняющимся от призыва в ВСУ.