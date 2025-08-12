В Україні запровадили нові правила вручення повісток – тепер цей процес можуть фіксувати на відео, залучати поліцію та навіть проводити адміністративне затримання. Зміни мають підвищити контроль і прозорість мобілізаційних заходів.

Про це розповідає 24 Канал. Кабмін затвердив детальний порядок дій під час оповіщення резервістів і військовозобов’язаних, зокрема на вулиці.

Вручення повісток під наглядом камери

Для цього формуються спеціальні групи оповіщення, до яких входять представники ТЦК, органів місцевого самоврядування та поліції.

Постанова КМУ №560 передбачає, що вручення повісток супроводжується фото- і відеофіксацією процесу, включно з перевіркою документів. Представники ТЦК зобов’язані представитися, назвати посаду, показати посвідчення та документ, що підтверджує особу. Те саме стосується поліцейських і прикордонників, які входять до складу групи.

Під час перевірки звіряють дані з військово-обліковими документами та реєстром "Оберіг". Якщо виявляють порушення чи розбіжності, громадянину вручають повістку для взяття на облік, проходження ВЛК або уточнення даних.

У разі відмови йти до ТЦК поліцейські мають право здійснити адміністративне затримання та доставити особу до центру на підставі статей 261 та 262 КУпАП. Закон дозволяє відеофіксацію таких випадків, і ці матеріали можуть бути використані в суді як доказ.