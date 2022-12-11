Мобілізація в Україні: що робити, якщо релігія не дозволяє брати зброю до рук

В Україні продовжили воєнний стан, отже мобілізація триватиме й надалі. Проте, для багатьох вірян залишається відкритим питання релігії та війни.

Мобілізовані віряни стають на роздоріжжя: зрадити віру чи країну. Аби цього не сталось, юрист Андрій Новак радить написати заяву до військкомату і попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної (невійськової) служби.

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Які спеціальності входять до невійськової служби

За словами юриста, для забезпечення мобілізованому невійськової служби, потрібно додати документ, що підтверджує істинність цих переконань – довідку від своєї релігійної громади – з переліку зареєстрованих організацій, які забороняють використання зброї.

Новак зазначає, якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

Варто додати, якщо людина, наприклад, адвентист-реформіст, написав таку заяву і додав відповідні документи, але воєнком вперто направляє його у мінометний розрахунок, він може написати скаргу, подавати в суд, посилаючись на Статтю 35.

За які ідеології не звільняють від мобілізації

За словами Новака, "пацифізм" чи інші антинасильницькі ідеології не є релігійними переконаннями, які б звільняли від військового обов'язку. Тобто якщо людина заперечує війну і не хоче брати участь в обороні держави – це не є підставою для звільнення людини від мобілізації.

Юрист запевняє, що у цій ситуації більше йдеться про доцільність. Голова ТЦКСП в таких випадках розуміє, що людина просто буде некорисною на війні. Проте варто пам'ятати, що захист держави – обов'язок громадян. За ухилення від мобілізації людину можуть притягнути до відповідальності, незважаючи на ідеологічні переконання.

Мобілізація в Україні: що треба знати