Мобілізація в Україні: чому можуть комісувати призовника

Під час воєнного стану в Україні триває мобілізація. Проте є чоловіки призовного віку, які непридатні до військової служби.

Щоб це визначити військовозобов'язаному потрібно пройти медогляд військкомату та виконати певний алгоритм дій. Відповідну інформацію розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів у коментарі "УП", інформує 24 канал.

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Як визначають непридатність до служби у час мобілізації

Спочатку у військовослужбовця виявляють захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), які у воєнний час роблять його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку,

– мовиться в повідомленні.

Тільки після цього діє певний алгоритм. Зокрема:

треба зробити запис в історії хвороби, тобто в медичній книжці;

його має підписати начальник військового лікувального закладу;

потім людину відправлять на медогляд Військово-лікарської комісії військкомату.

Далі начальник військового лікувального закладу повинен:

встановити ступінь придатності до військової служби;

ухвалити рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Які є ступені непридатності до служби

Комісію людина проходить за територіальним принципом: тобто там, де живе, лікується, вчиться, перебуває у відрядженні чи відпустці. Окрім того, комісія оглядає військовозобов'язаного тільки після завершення лікування.

Під час проходження медичної комісії військовослужбовця можуть визнати:

непридатним;

або обмежено придатним до служби.

Під мобілізацію не підпадають люди з інвалідністю. Це визначає стаття 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Проте, особа, яка в мирний час непридатна до служби, у воєнний час може бути обмежено придатною.

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На повторний медогляд тимчасово непридатних скеровують через 2 – 6 місяців, а непридатних – через 6 – 12 місяців. Детальніше про медичну комісію у час мобілізації читайте за посиланням.

Мобілізація в Україні: останні новини

Володимир Зеленський підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, а також працівників інших підприємств та установ.

Кабмін збільшив термін крайнього перебування чоловіків за межами країни. Так, вони зможуть перебувати за кордоном від 45 до 60 діб.

Ба більше, якщо у військовозобов'язаного не приймають документи про відстрочку чи виникають інші проблеми через цю ситуацію, то людині варто звернутись до адвоката. Детальніше про алгоритм дій у такій ситуації, читайте за посиланням.

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