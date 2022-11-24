Загальна мобілізація в Україні продовжується. Тож ми вирішили нагадати вам, які права мають люди, у кого серед близьких родичів є особа з інвалідністю. 24 канал розповідає, чи можуть їх призвати до війська та за яких умов.
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Чи можуть мобілізувати, якщо родич з інвалідністю
В українському законодавстві є низка винятків, які передбачають можливість уникнути мобілізації. Серед них – наявність родичів з інвалідністю. Водночас зауважимо, що стосується це далеко не всіх груп.
Чи можуть вас мобілізувати, якщо член сім'ї – особа з інвалідністю? На це питання відповів адвокат Богдан Пересада. Він послався на частину першу статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з нею, до війська не призивають військовозобов'язаних, якщо:
- у них є дружина або чоловік з інвалідністю;
- у їхніх батьків або батьків чоловіка чи дружини є інвалідність.
Зазначимо, що мовиться про інвалідність І та ІІ групи. Якщо говорити про ІІІ, то вона не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний отримав відстрочку від служби.
Які документи потрібно надати
Ясна річ, що в усній формі підтвердження наявності у сім'ї особи з інвалідністю ніхто приймати не буде. До військкомату потрібно буде принести:
- документи, які підтверджують інвалідність родича (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення особі соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);
- документи, які підтверджують родинні зв'язки між вами;
- документи про зміну прізвищ та імен (бажано, щоб усі прізвища та імена збігалися, щоб у співробітників військкомату не виникало питань);
- копії 1 та 2 сторінок паспортів (як військовозобов'язаного, так і родича з інвалідністю).
У військовозобов'язаного також є можливість написати лист (заяву) до військкомату. У ньому можна вказати, що ви не підлягаєте мобілізації, зазначивши про те, що у вас є родич з інвалідністю. До заяви слід додати документи, які підтверджують ваш статус.
Можна також відправити нотаріально завірені копії наявних документів цінним листом з описом вкладення. Після цього, якщо вас покличуть до військкомату, прийдіть туди з оригіналами документів, про які ми говорили вище.
Нагадаємо, що напередодні Зеленський підписав важливий закон, який стосується бронювання від призову. За відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала ще 4 листопада. Читайте у матеріалі, хто може завдяки йому отримати відстрочку від служби.
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