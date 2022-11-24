Загальна мобілізація в Україні продовжується. Тож ми вирішили нагадати вам, які права мають люди, у кого серед близьких родичів є особа з інвалідністю. 24 канал розповідає, чи можуть їх призвати до війська та за яких умов.

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Чи можуть мобілізувати, якщо родич з інвалідністю

В українському законодавстві є низка винятків, які передбачають можливість уникнути мобілізації. Серед них – наявність родичів з інвалідністю. Водночас зауважимо, що стосується це далеко не всіх груп.

Чи можуть вас мобілізувати, якщо член сім'ї – особа з інвалідністю? На це питання відповів адвокат Богдан Пересада. Він послався на частину першу статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з нею, до війська не призивають військовозобов'язаних, якщо:

у них є дружина або чоловік з інвалідністю;

у їхніх батьків або батьків чоловіка чи дружини є інвалідність.

Зазначимо, що мовиться про інвалідність І та ІІ групи. Якщо говорити про ІІІ, то вона не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний отримав відстрочку від служби.

Увага! Якщо така особа прагне бути мобілізованою, то їй ніхто не зможе відмовити. Але слід розуміти, що служитиме вона лише за місцем проживання.

Які документи потрібно надати

Ясна річ, що в усній формі підтвердження наявності у сім'ї особи з інвалідністю ніхто приймати не буде. До військкомату потрібно буде принести:

документи, які підтверджують інвалідність родича (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення особі соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);

документи, які підтверджують родинні зв'язки між вами;

документи про зміну прізвищ та імен (бажано, щоб усі прізвища та імена збігалися, щоб у співробітників військкомату не виникало питань);

копії 1 та 2 сторінок паспортів (як військовозобов'язаного, так і родича з інвалідністю).

У військовозобов'язаного також є можливість написати лист (заяву) до військкомату. У ньому можна вказати, що ви не підлягаєте мобілізації, зазначивши про те, що у вас є родич з інвалідністю. До заяви слід додати документи, які підтверджують ваш статус.

Можна також відправити нотаріально завірені копії наявних документів цінним листом з описом вкладення. Після цього, якщо вас покличуть до військкомату, прийдіть туди з оригіналами документів, про які ми говорили вище.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський підписав важливий закон, який стосується бронювання від призову. За відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала ще 4 листопада. Читайте у матеріалі, хто може завдяки йому отримати відстрочку від служби.

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