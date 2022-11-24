Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Поэтому мы решили напомнить, какие права имеют люди, у кого среди близких родственников есть лицо с инвалидностью. 24 канал рассказывает, могут ли их призвать в армию и при каких условиях.
Читайте также Религия не позволяет брать оружие в руки: можно избежать мобилизации
Могут ли мобилизовать, если родственник с инвалидностью
В украинском законодательстве есть ряд исключений, предусматривающих возможность избежать мобилизации. Среди них – наличие родственников с инвалидностью. В то же время заметим, что это касается далеко не всех групп.
Могут ли вас мобилизовать, если член семьи – лицо с инвалидностью? На этот вопрос ответил адвокат Богдан Пересада. Он сослался на часть первую статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ей, в армию не призывают военнообязанных, если:
- у них есть жена или муж с инвалидностью;
- у их родителей или родителей мужа или жены есть инвалидность.
Отметим, что речь идет об инвалидности I и II группы. Если говорить о ІІІ, то она не является основанием для того, чтобы военнообязанный получил отсрочку от службы.
Какие документы нужно предоставить
Понятно, что в устной форме подтверждения наличия в семье лица с инвалидностью никто принимать не будет. В военкомат нужно будет принести:
- документы, подтверждающие инвалидность родственника (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме 157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью или пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение лицу социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие);
- документы, подтверждающие родственные связи между вами;
- документы об изменении фамилий и имен (желательно, чтобы все фамилии и имена совпадали, чтобы у сотрудников военкомата не возникало вопросов);
- копии 1 и 2 страниц паспорта (как военнообязанного, так и родственника с инвалидностью).
У военнообязанного также есть возможность написать письмо (заявление) в военкомат. В нем можно указать, что вы не подлежите мобилизации, отметив, что у вас есть родственник с инвалидностью. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваш статус.
Также можно отправить нотариально заверенные копии имеющихся документов ценным письмом с описанием вложения. После этого, если вас позовут в военкомат, придите туда с оригиналами документов, о которых мы говорили выше.
Напомним, что накануне Зеленский подписал важный закон, касающийся бронирования от призыва. За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала еще 4 ноября. Читайте в материале, кто может получить отсрочку от службы.
Какая ситуация на фронте – оперативная постройка Генштаба ВСУ от 24 ноября: смотрите видео