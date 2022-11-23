Многих интересует, кто не подлежит военной службе в Украине. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.

Важно Повестки придут каждому: стоит ли всем мужчинам готовиться к мобилизации

Кто не подлежит мобилизации

Лица, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.

Лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту.

Лица, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

Многодетные мужчины и женщины, у которых трое и более несовершеннолетних детей.

Родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.

Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу.

Получатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, работники правоохранительных и антикоррупционных органов.

В Украине изменили сроки пребывания мужчин за границей

Срок пребывания мужчин за границей увеличился от 45 до 60 дней. Речь идет именно о выезде водителей за пределы страны.

Так, во время действия военного положения пропускать через границу граждан, имеющих лицензию на международные перевозки, могут только работники Госпогранслужбы. Они проверяют наличие водителя в специальной информационной системе от Укртрансбезопасности.

Кстати, из-за того, что в стране продолжается общая мобилизация населения, мужчины призывного возраста не могут пересекать границу страны. Впрочем, есть некоторые исключения.

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