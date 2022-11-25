Наразі в Україні воєнний стан і мобілізацію продовжили до 19 лютого 2023 року. Нагадаємо, що до призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, віком від 18 до 60 років. 24 канал розповість, чи можна бронювати працівників від призову.

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Розпочнемо з того, що в Україні діє процес бронювання від мобілізації співробітників. Він передбачений законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також Постановою №194. Юристи АО "Бачинський та партнери" розповіли, яких працівників можна бронювати, а яких – ні.

Хто може забронювати своїх співробітників

Мовиться про державні органи, підприємства, установи й організації, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань. Або ж вони є важливими для забезпечення населення. Водночас слід розуміти, що ФОП не може бронювати власних співробітників. На жаль, це не передбачено чинним законодавством.

Які працівники підлягають бронюванню

Передовсім підприємство, установа або організація мають підпадати під категорію тих, для яких передбачена можливість здійснювати бронь своїх працівників. Якщо вона до таких належить, то відтермінувати призов до війська можна, якщо:

співробітник працює на підставі укладеного трудового договору або трудового контракту (ФОП, які працюють на підприємство, установу, організацію на підставі цивільноправового договору, а також гіг-спеціалісти, які працюють на підставі гіг-контракту не підпадають під бронювання);

співробітник військовозобов'язаний, а також перебуває на військовому обліку (жінок, котрі не на військовому обліку та чоловіків, знятих з обліку, забронювати неможливо);

співробітник раніше проходив військову службу (слід розуміти, що іноді у бронюванні можуть відмовити через це).

Кого забронювати не можна

Дотримання умов, які ми перелічили вище, – не гарантія того, що співробітника вдасться забронювати. Є певні категорії найманих працівників, які таким чином не зможуть отримати відстрочку від призову. Водночас у них є інші поважні причини.

До прикладу, співробітник утримує дітей-сиріт або ж самостійно виховує дитину віком до 18 років. Або ж він є студентом, котрий здобуває освіту на денній формі навчання. Якщо такі наймані працівники вже отримали відстрочку, пов'язану з переліченими вище вагомими причинами, то забронювати їх не вийде.

Увага! Відповідний механізм працює не просто так. Його запровадили після листа Міністерства економіки від 8 березня 2022 року. У ньому роз'яснений механізм, який дозволяє уникнути подвійної відстрочки від служби.

Водночас забронювати не вдасться тих найманих працівників, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. З переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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