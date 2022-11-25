В Украине военное положение и мобилизацию продлили до 19 февраля 2023 года. Напомним, что к призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. 24 канал расскажет, можно ли бронировать работников от призыва.

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Начнём с того, что в Украине действует процесс бронирования от мобилизации сотрудников. Он предусмотрен законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также Постановлением №194. Юристы АО "Бачинский и партнеры" рассказали, каких работников можно бронировать, а каких – нет.

Кто может забронировать своих сотрудников

Речь идет о государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований. Или же они важны для обеспечения населения. В то же время следует понимать, что ФЛП не может бронировать собственных сотрудников. К сожалению, это не предусмотрено действующим законодательством.

Какие работники подлежат бронированию

Прежде всего, предприятие, учреждение или организация должны подпадать под категорию тех, для которых предусмотрена возможность осуществлять бронь своих работников. Если она к таким относится, то отсрочить призыв в армию можно, если:

сотрудник работает на основании заключенного трудового договора или трудового контракта (ФЛП, работающих на предприятие, учреждение, организацию на основании гражданско-правового договора, а также гиг-специалисты, работающие на основании гиг-контракта не подпадают под бронирование);

сотрудник военнообязанный, а также состоит на военном учете (женщин, не на военном учете и мужчин, снятых с учета, забронировать невозможно);

сотрудник ранее проходил военную службу (следует понимать, что иногда в бронировании могут отказать из-за этого).

Кого забронировать нельзя

Соблюдение вышеперечисленных условий – не гарантия того, что сотрудника удастся забронировать. Есть определенные категории наемных работников, которые не смогут получить отсрочку от призыва. В то же время у них есть другие уважительные причины.

К примеру, сотрудник содержит детей-сирот или же самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет. Или же он студент, получающий образование на дневной форме обучения. Если такие наемные работники уже получили отсрочку, связанную с вышеперечисленными причинами, то забронировать их не получится.

Внимание! Этот механизм работает не просто так. Он был введен после письма Министерства экономики от 8 марта 2022 года. В нем разъяснен механизм, позволяющий избежать двойной отсрочки от службы.

В то же время, забронировать не удастся тех наемных работников, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. С перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.

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