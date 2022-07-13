Мобілізація в Україні: основні зміни в правилах для видачі військових квитків

В умовах воєнного стану в нашій державі продовжується мобілізація громадян до війська. Змінилися правила для того, щоб видавати військовий квиток тим, хто його досі не отримав.

Указ про зміни до положення про військовий квиток підписав президент Володимир Зеленський. Нововведення пояснила керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ", юристка Євгенія Рябека.

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Кому ще видаватимуть військовий квиток

Раніше його отримували лише військовозобов'язані громадяни. Відповідно до змін, тепер його видаватимуть ще й резервістам і всім членам інших військових формувань.

За словами юристки, Верховна Рада законодавчо закріпила можливість у випадку критичної загрози державі, миттєво залучити резервістів без мобілізації. Їм надають усі соціальні пільги та гарантії, які передбачені для мобілізованих.

В Україні тепер також видаватимуть військові квитки, якщо будуть зараховувати до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Хто видає квиток і які зміни в ньому є

Досі в Україні військові квитки видавали районні військові комісаріати. Зараз замість них – центри комплектування та соціальної підтримки.

Щодо змін, то тепер у військових квитках будуть писати тільки ім'я та прізвище людини. По батькові вже необов'язкове.

Як здавати квиток і коли його можуть вилучити

Здати військовий квиток треба, якщо військовослужбовець, зокрема й резервіст, виїжджає за кордон більше як на три місяці. Він має віддати документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і отримати довідку натомість.

Військові СБУ та зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки до своїх спецпідрозділів і також отримувати довідку.

При цьому є випадки, коли військовий квиток вилучають. Раніше таке було, коли людину брали під варту. Зараз документ вилучатимуть уже після винесення вироку, коли особа засуджена до позбавлення або обмеження волі.

Мобілізація в Україні

Головним нововведенням, яке обговорюють останніми днями, стало те, що з 1 жовтня Міноборони почне брати на військовий облік жінок. Це стосується українок, чия спеціальність входить у затверджений перелік професій. Закон про військовий обов'язок і військову службу говорить, що жінки в мирний час можуть бути прийняті тільки в добровільному порядку.

При цьому росія не спить і хоче створити конфлікти всередині українського суспільства. Зокрема, ворог намагався поширити фейк про те, що Україна буде примусово мобілізовувати жінок. Вигадки росіян не мають нічого спільного з реальністю.

Варто також зауважити, що в умовах мобілізації установи, організації та підприємства мають право забронювати військовозобов'язаних працівників. Обсяги бронювання визначають відповідно до необхідної кількості працівників, які можуть забезпечити роботу установи, підприємства, організації чи державного органу під час воєнного стану.

У МВС вважають, що підхід до мобілізації треба змінити: дивіться відео