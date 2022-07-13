Мобилизация в Украине: основные изменения в правилах выдачи военных билетов

В условиях военного положения в нашем государстве продолжается мобилизация граждан в армию. Изменились правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил.

Указ об изменениях в положении о военном билете подписал президент Владимир Зеленский. Нововведение объяснила руководительница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ", юрист Евгения Рябека.

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Кому еще будут выдавать военный билет

Ранее его получали только военнообязанные граждане. Согласно изменениям, теперь его будут выдавать еще и резервистам и всем членам других военных формирований.

По словам юриста, Верховная Рада законодательно закрепила возможность в случае критической угрозы государству мгновенно привлечь резервистов без мобилизации. Им предоставляются все социальные льготы и гарантии, предусмотренные для мобилизованных.

В Украине теперь также будут выдавать военные билеты, если будут зачислять к высшим военным учебным заведениям и военным учебным подразделениям высшего образования.

Кто выдает билет и какие изменения в нем есть

До сих пор в Украине военные билеты выдавали районные военные комиссариаты. Сейчас вместо них центры комплектования и социальной поддержки.

Что касается изменений, то в военных билетах будут писать только имя и фамилию человека. Отчество уже необязательно.

Как сдавать билет и когда его могут изъять

Сдать военный билет следует, если военнослужащий, в том числе и резервист, выезжает за границу более чем на три месяца. Он должен отдать документ в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получить справку вместо этого.

Военные СБУ и внешней разведки должны сдавать военные билеты в свои спецподразделения и получать справку.

При этом есть случаи, когда военный билет изымается. Раньше это было, когда его брали под стражу. Сейчас документ будут изымать уже после вынесения приговора, когда человек приговорен к лишению или ограничению свободы.

Мобилизация в Украине

Главным новшеством, которое обсуждается в последние дни, стало то, что с 1 октября Минобороны начнет брать на военный учет женщин. Это касается украинок, чья специальность входит в утвержденный список профессий. Закон о воинской обязанности и военной службе говорит, что женщины в мирное время могут быть приняты только в добровольном порядке.

При этом россия не дремлет и хочет создать конфликты внутри украинского общества. В частности, враг пытался распространить фейк о том, что Украина будет принудительно мобилизовать женщин. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.

Следует также отметить, что в условиях мобилизации учреждения, организации и предприятия вправе забронировать военнообязанных работников. Объемы бронирования определяют в соответствии с необходимым количеством работников, которые могут обеспечить работу учреждения, предприятия, организации или государственного органа во время военного положения.

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