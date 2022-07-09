Закон о воинской обязанности и военной службе говорит, что женщины в мирное время могут быть приняты только в добровольном порядке. Об этом 24 каналу рассказала юрист Юридической сотни Наталья Фещик.

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По словам эксперта, если речь идет о военном времени, тогда женщины могут быть мобилизованы на уровне с мужчинами.

"На сегодняшний день у нас действует второй указ президента о мобилизации, если не считать периода довоенного состояния антитеррористической операции", – сообщила Наталья Фещик.

Когда мы анализируем эти указы, там речь не идет о гендерном разграничении – женщин и мужчин. Там употребляется единый термин "военнообязанные лица". То есть де-юре и сегодня женщины должны были бы быть мобилизованными,

– объяснила Наталья Фещик.

Она отметила, что ей неизвестно ни одного случая принудительной мобилизации женщин. Поэтому сегодня происходит исключительно добровольная мобилизация и контрактная служба военнослужащих.

"Как это будет в следующем указе президента и как это будет после 1 октября, мы будем видеть только в следующих нормативно-правовых актах", — отметила эксперт.

По ее мнению, по логике и степени подготовки нормативно-правовых актов, вряд ли в указе президента будет разграничение на женщин и мужчин. Скорее всего, снова будет употреблен термин "военнообязанные". Другой вопрос, как это будет работать на практике.

О мобилизации женщин наравне с мужчинами: смотрите видео