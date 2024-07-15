Мобілізація в Україні набирає обертів, порівняно з попередніми місяцями, – Reuters

Рівень мобілізації в Україні у травні і червні зріс більш ніж у двічі разів. Ці дані порівняли з двома попередніми місяцями.

Про це журналістам Reuters розповіли у Міністерстві оборони України, при цьому не надавши точних даних стосовно мобілізації.

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Що відбувається з мобілізацією в Україні зараз

Речник Міноборони Богдан Сеник назвав збільшення рівня мобілізації "позитивною тенденцією". Водночас він наголосив, що середній вік мобілізованого солдата залишився незмінним – близько 40 років.

Попри те, що дані про мобілізацію залишаються таємницею воєнного часу, деякі політичні та військові чиновники заявили, що зміни, включаючи кампанію зі збільшенням кількості добровольців, дозволили відновити мобілізацію за останні два місяці.

В Reuters також зазначили, що українські війська посилені допомогою Заходу, що так довго затримували, місяцями боролися за те, щоб утримати лінію проти російських військ, що поступово просувалися вперед на сході.

Багато втомлених військовослужбовців відчайдушно бажають бути заміненими після більш ніж двох років фактично безперервної служби, не знаючи, коли вони будуть демобілізовані зі Збройних Сил чисельністю близько 1 мільйона,

– пишуть автори матеріалу.

Після реформи мобілізаційної політики деякі призовні пункти важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли зареєструватися або оновити свої дані до крайнього терміну 16 липня.

Заступник начальника одного з призовного пункту зазначив, що людей приходить більше, ніж можна прийняти. Ба більше, іноді опрацювання даних затягується до першої години ночі.

Чи зможе Україна набрати 200 тисяч мобілізованих

Відповідаючи на запитання про цифру у 200 тисяч додаткових військ для німецької газети, Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної оборони, оцінив, що військові могли б залучити стільки до кінця 2024 року, якщо процес продовжуватиметься нинішніми темпами.

"Це, за його словами, могло б дозволити Україні розглянути законодавство про демобілізацію деяких військ, хоча міністр внутрішніх справ попередив, що це без заміни пропорційної їх частини може послабити фронт", – зазначили у матеріалі Reuters.

Матьє Булег, оборонний аналітик вашингтонського Центру аналізу європейської політики, сказав, що оцінка у 200 тисяч мобілізованих є обнадійливою, але важливішим завданням буде їх навчання та правильний розподіл на фронт.

Росія тим часом набирає близько 30 тисяч військових на місяць для своїх військових зусиль, зазнаючи при цьому "дуже великих" втрат, заявив високопоставлений чиновник НАТО. Він додав, що Москві не вистачає боєприпасів і військ для початку великого наступу.