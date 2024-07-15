Мовиться про штрафи, які варто буде сплатити або ж оскаржити. Про це 24 Каналу розповів юрист Іван Карнаух, зауваживши, що судова практика поки формується.

Дивіться також Які категорії працівників можуть розраховувати на бронювання від мобілізації

Які покарання можуть чекати на чоловіків після 16 липня

За словами юриста, законодавством передбачена юридична відповідальність у вигляді штрафу. Збільшений його розмір набрав законної сили після 18 травня, їх внесли в Кодекс про адміністративні правопорушення. Для того, щоб застосувати ці штрафи потрібно здійснити певні процедури.

Потрібно зібрати дані, які свідчать, що особа не перебуває на військовому обліку. Не всі особи, які не оновили дані автоматично не перебувають на такому обліку,

– зауважив Карнаух.

Він пояснив, що зараз судова практика поки ще формується. Однак вже є рішення окремих судів. Наприклад, Верховинський районний суд Івано-Франківської області від 11.06.2024 року прийняв рішення, в якому мовиться, що таких систем в законодавчому понятті, як "Оберіг" та Резерв+ не передбачено.

Притягти особу до відповідальності за відмову в оновлені даних таким шляхом, згідно з рішенням цього суду, не є законним. Тому цей суд скасував штраф,

– зазначив юрист.

Карнаух розповів, що у багатьох випадках, якщо особа не оновила дані через застосунок Резерв+, вона теоретично може перебувати на військовому обліку згідно з інформаційними ресурсами, які передбаченні чинним законодавством. Мовиться про реєстр військовозобов'язаних.

Загалом, після 16 липня, на думку юриста, чоловікам варто очікувати масові вручення повісток. Громадянам варто перевірити своє перебування на військовому обліку, мати фізичну можливість для того, щоб сплатити або оскаржити подібні штрафи.