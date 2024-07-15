Так, які саме працівники можуть розраховувати на бронювання від мобілізації, передає 24 Канал.

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Кого можуть забронювати від мобілізації

У червні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних працівників, затверджений у січні 2023 року.

На бронювання від мобілізації можуть розраховувати громадяни, які працюють: