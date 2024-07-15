Так, какие именно работники могут рассчитывать на бронирование от мобилизации, передает 24 Канал.

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Кого могут забронировать от мобилизации

В июне Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденный в январе 2023 года.

На бронирование от мобилизации могут рассчитывать граждане, которые работают: