Хто ухвалюватиме рішення, щоб засуджений міг служити в ЗСУ: нардепка пояснила всі деталі

Верховна Рада України в першому читанні вже ухвалила відповідний законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію засуджених. Голова Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади місцевого самоврядування Олена Шуляк розповіла деталі щодо такої ініціативи.

Відомо, що законопроєкт передбачає, що засуджені мають дати згоду на мобілізацію, мати належний стан здоров'я та відповідати низці інших категорій. Крім цього, зважатимуть на важкість їхніх злочинів.

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Рішення можуть не подобатись суспільству

Олена Шуляк в етері телемарафону розповіла, що така ініціатива була проговорена, до її реалізації активно долучилися Мін'юст, Генштаб ЗСУ, Міноборони, а також Профільний парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Вона наголосила, що це якраз відповідь на одне із запитів військових – залучити до служби у Збройних Силах України частину засуджених.

Ми всі добре розуміємо, що на сьогодні не може Верховна Рада ухвалювати виключно популярні рішення. Ми вимушені ухвалювати ще й ті рішення, які на 100% можуть не подобатись суспільству. Але перш за все потрібно усвідомлювати, що для нас всіх перемога це найголовніше завдання для всіх, і для кожного на своєму робочому місці,

– заявила вона.

Тому, за її словами, коли розглядали, ухвалювали відповідне законодавче рішення стосовно того, що засуджені можуть служити в Збройних Силах України, посадовці розуміли, що ворог сьогодні діє на виснаження, а це можливість залучити до служби тисячі засуджених.

Шуляк також нагадала, що згідно з законопроєктом, який в першому читанні ухвалила Верховна Рада, обов'язково буде потрібна як згода безпосередньо самого засудженого, так і командира військової частини, який також буде надавати згоду.

Він повинен затвердити, що він бачить цього засудженого в службі, чи він дійсно його долучить або до військової частини, або до спеціалізованого підрозділу, в якому будуть формуватися такі особи.

Ми передбачили, що тільки добровільна згода двох сторін надасть можливість засудженому підписати відповідний контракт. Також ми передбачили. що засуджений двічі буде проходити медичний огляд,

– додала посадовиця.

Зокрема, вона зауважила, що якщо такі засуджені, наприклад, покинуть поле бою або десь не захочуть виконувати свій обов'язок, то до них застосують "підвищене покарання". Шуляк додала, що можливо до другого читання законопроєкт зазнає змін, але на думку комітету, на сьогодні це рішення, яке було реалізовано парламентом за запитом наших військових, є абсолютно логічним.