Чи зможуть жінки, що стали на військовий облік, виїздити за кордон

Через повномаштабну війну в Україні триває мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Також їм обмежили можливість виїжджати за кордон.

Натомість жінки не медичних спеціальностей можуть піти служити добровільно. Чи зможуть такі доброволиці виїхати за межі України, розповів член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.

До теми Виїзд з України під час мобілізації: хто з військовозобов’язаних має право перетинати кордон

Чи можна виїжджати військовозобовʼязаним жінкам з України

Він зазначив, що відповідно до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" військовозобовʼязані незалежно від статі мають обовʼязки та обмеження, що повʼязані з військовим обліком. Серед них й обов'язок не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Жінка, яка стане на військовий облік, вважатиметься військовозобов'язаною, і матиме ті ж права та обов'язки, що і військовозобов'язані чоловіки. Статус військовозобов'язаної передбачатиме перебування у запасі збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань,

– підкреслив він.

Відтак і військовозобов’язаним чоловікам, і військовозобов’язаним жінкам заборонено покидати межі країни без дозволу у воєнний час.

Які жінки можуть перетинати державний кордон

Однак такі обмеження не стосуються тих жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Їхній перелік визначений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мовиться про:

жінок, що визнані в установленому порядку особами з інвалідністю,

жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років,

жінок, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

жінок, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

жінок, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи,

жінок, які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

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