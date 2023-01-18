Смогут ли женщины, вставшие на военный учет, выезжать за границу

Из-за полномасштабной войны в Украине продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также им ограничили возможность выезжать за границу.

Женщины не медицинских специальностей могут пойти служить добровольно. Смогут ли такие добровольцы уехать за пределы Украины, рассказал член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.

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Можно ли выезжать военнообязанным женщинам из Украины

Он отметил, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанные независимо от пола имеют обязанности и ограничения, связанные с военным учетом. В их числе и обязанность не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Женщина, которая станет на военный учет, будет считаться военнообязанной, и будет иметь те же права и обязанности, что и военнообязанные мужчины. Статус военнообязанной предполагает пребывание в запасе вооруженных сил, национальной гвардии или других военных формирований,

– подчеркнул он.

Следовательно, и военнообязанным мужчинам, и военнообязанным женщинам запрещено покидать пределы страны без разрешения в военное время.

Какие женщины могут пересекать государственную границу

Однако такие ограничения не касаются женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Их перечень определен в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о:

женщинах, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью,

женщинах, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,

женщинах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщинах, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

женщинах, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы,

женщинах, имеющих мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

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