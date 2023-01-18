Натомість жінки не медичних спеціальностей можуть піти служити добровільно. Чи зможуть такі доброволиці виїхати за межі України, розповів член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.

До теми Виїзд з України під час мобілізації: хто з військовозобов’язаних має право перетинати кордон

Чи можна виїжджати військовозобовʼязаним жінкам з України

Він зазначив, що відповідно до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" військовозобовʼязані незалежно від статі мають обовʼязки та обмеження, що повʼязані з військовим обліком. Серед них й обов'язок не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Жінка, яка стане на військовий облік, вважатиметься військовозобов'язаною, і матиме ті ж права та обов'язки, що і військовозобов'язані чоловіки. Статус військовозобов'язаної передбачатиме перебування у запасі збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань,

– підкреслив він.

Відтак і військовозобов’язаним чоловікам, і військовозобов’язаним жінкам заборонено покидати межі країни без дозволу у воєнний час.

Які жінки можуть перетинати державний кордон

Однак такі обмеження не стосуються тих жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Їхній перелік визначений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мовиться про:

жінок, що визнані в установленому порядку особами з інвалідністю,

жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років,

жінок, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

жінок, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

жінок, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи,

жінок, які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

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