Натомість жінки не медичних спеціальностей можуть піти служити добровільно. Чи зможуть такі доброволиці виїхати за межі України, розповів член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.
До теми Виїзд з України під час мобілізації: хто з військовозобов’язаних має право перетинати кордон
Чи можна виїжджати військовозобовʼязаним жінкам з України
Він зазначив, що відповідно до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" військовозобовʼязані незалежно від статі мають обовʼязки та обмеження, що повʼязані з військовим обліком. Серед них й обов'язок не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Жінка, яка стане на військовий облік, вважатиметься військовозобов'язаною, і матиме ті ж права та обов'язки, що і військовозобов'язані чоловіки. Статус військовозобов'язаної передбачатиме перебування у запасі збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань,
– підкреслив він.
Відтак і військовозобов’язаним чоловікам, і військовозобов’язаним жінкам заборонено покидати межі країни без дозволу у воєнний час.
Які жінки можуть перетинати державний кордон
Однак такі обмеження не стосуються тих жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Їхній перелік визначений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мовиться про:
- жінок, що визнані в установленому порядку особами з інвалідністю,
- жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років,
- жінок, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,
- жінок, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,
- жінок, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи,
- жінок, які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Мобілізація жінок в Україні: останні новини
- У Міноборони розповіли, що до 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації.
- Зазначимо, що для жінок-медиків уряд оприлюднив правила військового обліку. Згідно з ними вони повинні обов'язково ставати на військовий облік та протягом 7 днів після отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаної прибути до військкомату.
- Жінки-медики. які не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та не отримали приписне посвідчення до затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року. Однак, уже з 2027 року вони не зможуть працевлаштуватися без становлення на військовий облік.