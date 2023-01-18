Женщины не медицинских специальностей могут пойти служить добровольно. Смогут ли такие добровольцы уехать за пределы Украины, рассказал член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.
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Можно ли выезжать военнообязанным женщинам из Украины
Он отметил, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанные независимо от пола имеют обязанности и ограничения, связанные с военным учетом. В их числе и обязанность не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Женщина, которая станет на военный учет, будет считаться военнообязанной, и будет иметь те же права и обязанности, что и военнообязанные мужчины. Статус военнообязанной предполагает пребывание в запасе вооруженных сил, национальной гвардии или других военных формирований,
– подчеркнул он.
Следовательно, и военнообязанным мужчинам, и военнообязанным женщинам запрещено покидать пределы страны без разрешения в военное время.
Какие женщины могут пересекать государственную границу
Однако такие ограничения не касаются женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Их перечень определен в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о:
- женщинах, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью,
- женщинах, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,
- женщинах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,
- женщинах, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,
- женщинах, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы,
- женщинах, имеющих мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
Мобилизация женщин в Украине: последние новости
- В Минобороны рассказали, что к 2026 году украинки, имеющие медицинскую специальность, не будут подлежать обязательной мобилизации.
- Отметим, что для женщин-медиков правительство обнародовал правила военного учета. Согласно им, они должны обязательно становиться на военный учет и в течение 7 дней после получения временного удостоверения военнообязанной прибыть в военкомат.
- Женщины-медики, которые не состояли на военном учете в соответствующих ТЦК и не получили приписное удостоверение до утверждения Порядка организации и ведения военного учета призывников, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные к концу 2026 года. Однако уже с 2027 года они не смогут трудоустроиться без становления на военный учет.