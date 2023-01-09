Также по собственному желанию могут стать на учет женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, список которых утвержден Минобороны.

Кабмин принял постановление №1487, регулирующее военный учет женщин, 24 Канал объясняет, как теперь изменятся условия трудоустройства.

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Военный учет для женщин-медиков

Согласно статье 51 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоявшие на военном учете в соответствующих территориальных центрах комплектования (ТЦК) и не получившие приписное удостоверение к утверждению этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Однако уже с 2027 года они не смогут трудоустроиться без становления на военный учет.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают ТЦК о работающих в них женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование и не состоят на военном учете.

Обратите внимание! Не трудоустроенные женщины становятся на военный учет в ТЦК самостоятельно.

Для всех остальных – военный учет добровольный

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, кроме медицинских и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных только по их собственному желанию.

Главное о военном учете женщин-медиков