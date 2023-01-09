Також за власним бажанням можуть стати на облік жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Кабмін ухвалив постанову №1487, яка регулює військовий облік жінок, 24 Канал пояснює, як тепер зміняться умови працевлаштування.

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Військовий облік для жінок-медиків

Відповідно до статті 51 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних територіальних центрах комплектування (ТЦК) та не отримали приписне посвідчення до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Однак, уже з 2027 року вони не зможуть працевлаштуватися без становлення на військовий облік.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у них, мають медичну та фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.

Зверніть увагу! Не працевлаштовані жінки стають на військовий облік в ТЦК самостійно.

Для усіх інших – військовий облік добровільний

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім медичних та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх власним бажанням.

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