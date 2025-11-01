Мобілізаційне розпорядження: що це за документ і чи відрізняється від повістки

В Україні існує кілька видів повісток, які можуть вручити військовозобов'язаним. Одна з них – мобілізаційне розпорядження, що є документом для виклику до збірного пункту.

Його плутають із "бойовою повісткою", хоча між ними є суттєва різниця. Все, що відомо про мобілізаційне розпорядження та в кого воно може бути, розповідає 24 Канал.

Що таке мобілізаційне розпорядження?

Мобілізаційне розпорядження – це письмовий документ від ТЦК та СП для виклику військовозобов'язаного до збірного пункту. Він може також містити обов'язок підприємства чи громадянина передати майно або техніку для потреб ЗСУ чи виконати інші мобілізаційні завдання.

Вручення мобілізаційного розпорядження регулюється пунктом 68 Порядку призову на військову службу під час мобілізації (постанова КМУ №560 від 16.05.2024). Перед видачею особа проходить медогляд і придатним вручають таке розпорядження.

Мобілізаційне розпорядження і бойова повістка: яка відмінність?

Мобілізаційне розпорядження видають у мирний час. У ньому немає точної дати та часу явки до збірного пункту для подальшої мобілізації. Вказують лише термін від моменту оголошення мобілізації. Також зазначається військова частина, до якої призначена особа.

Як виглядає мобілізаційне розпорядження?

Основні реквізити мобілізаційного розпорядження:

реєстраційний номер,

дата оформлення та місце формування,

ПІБ і дата народження військовозобов'язаного,

місце і термін явки,

інформація про відповідальність,

печатка та підпис.

Приклад мобілізаційного розпорядження / Фото з сайту inseinin.com.ua

Хто може отримати мобілізаційне розпорядження?

Таке розпорядження могли вручати наступним:

кого приписали до військових частин у воєнний час, але не призвали,

у військовозобов'язаних, включених до апарату посилення ТЦК,

у звільнених строковиків, зарахованих до резерву.

Яка відповідальність за неявку?

Неявка без поважних причин вважається ухиленням від мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодексу України передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років.

Якщо обвинувачений визнає провину, можуть призначити випробувальний термін 1 – 3 роки.

Іноді ТЦК надсилає повторні повістки або притягує до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП зі штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

