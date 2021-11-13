Монастирський пропонує, щоб патрульні на місці перевіряли водіїв на наркотики

13 листопада 2021 , 09:42
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

У Міністерстві внутрішніх справ хочуть, щоб патрульні могли на місці перевіряти водіїв на наркотики. Мовиться про застосування експрес-тестів.

Такі тести використовують в Європі. Вони можуть точно показати наявність наркотиків в організмі людини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Можуть вирішити це найближчими місяцями

Міністр відзначив, що в Україні є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але експрес-тестів на наркотики немає. Щоправда, він переконаний, на вирішення цієї проблеми можна вплинути разом з місцевою владою.

Я думаю, що це можливо вирішити найближчими місяцями,
– зазначив Монастирський.

За його словами, тоді таких людей за кермом стане менше.

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Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні щорічно зростає кількість тих, хто вживає наркотики. Припускають, що зараз така кількість сягає мільйона осіб. У 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами.
Автор: Ольга Музика