Монастырский предлагает, чтобы патрульные на месте проверяли водителей на наркотики

В Министерстве внутренних дел хотят, чтобы патрульные могли на месте проверять водителей на наркотики. Речь идет о применении экспресс-тестов.

Такие тесты используются в Европе. Они могут точно показать наличие наркотиков в организме человека. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Важно Водитель, который сбил детей в Харькове, был под действием метадона

Могут решить это в ближайшие месяцы

Министр отметил, что в Украине есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но экспресс-тестов на наркотики нет. Правда, он убежден, что на решение этой проблемы можно повлиять вместе с местными властями.

Я думаю, что это можно решить в ближайшие месяцы,

– отметил Монастырский.

По его словам, тогда таких людей за рулем станет меньше.

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