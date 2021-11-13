Монастырский предлагает, чтобы патрульные на месте проверяли водителей на наркотики

13 ноября 2021 , 09:48
Читати новину українською

Источник:

"Свобода слова Савика Шустера"

В Министерстве внутренних дел хотят, чтобы патрульные могли на месте проверять водителей на наркотики. Речь идет о применении экспресс-тестов.

Такие тесты используются в Европе. Они могут точно показать наличие наркотиков в организме человека. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Важно Водитель, который сбил детей в Харькове, был под действием метадона

Могут решить это в ближайшие месяцы

Министр отметил, что в Украине есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но экспресс-тестов на наркотики нет. Правда, он убежден, что на решение этой проблемы можно повлиять вместе с местными властями.

Я думаю, что это можно решить в ближайшие месяцы,
– отметил Монастырский.

По его словам, тогда таких людей за рулем станет меньше.

ДТП с участием водителей под наркотиками: последние новости

Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине ежегодно растет количество употребляющих наркотики. Предполагается, что сейчас такое количество достигает миллиона человек. В 2021 году возбудили почти 25 тысяч уголовных дел из-за торговли запрещенными веществами.
Автор: Ольга Музика