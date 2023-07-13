У Мінкульті показали образ монумента "Батьківщина-мати" без радянського щита
Джерело:Мінкультури
В Україні продовжує повним ходом йти декомунізація та позбавлення згадок про радянську спадщину. Невдовзі черга може дійти до монумента "Батьківщина-мати" у Києві.
Принаймні це нам дають зрозуміти у Міністерстві культури та інформаційної політики. Для цього навіть виклали ролик, який демонструє, що замість радянської символіки не щиті монумента буде величезний тризуб.
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Щит позбудеться радянського клейма
"Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма,
– кажуть у відомстві.
У міністерстві підкреслюють, що на момент декомунізації монумента очікували з дати проголошення незалежності України. Неодноразово намагалися зрушити з місця це питання державні та культурні діячі. Вони пропонували позбутися радянської символіки та прикрасити щит "Батьківщини-матері" тризубом.
У Мінкульту показали відео. На ньому можна побачити візуалізацію оновленого монумента. Невдовзі – правда, невідомо коли – на щиті вже не буде символіки кривавого режиму, який забрав життя мільйонів українців.
"Батьківщина-мати" невдовзі може позбутися радянського герба: дивіться відео
Зауважимо, що 13 липня о 13:00 відбудеться брифінг у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Під час нього обговорюватимуть масштабний проєкт МКІП – "Тризуб Батьківщини". Він передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" на український.
Додамо, що у червні вирішили перейменувати парк Горького у Харкові. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.
Як тепер називають парк Горького
Як зазначив міський голова Ігор Терехов, він тепер називатиметься Центральний парк культури і відпочинку. Але це ще не все. Крім того, перейменували 4 вулиці у місті:
- вулиця Плеханівська тепер називається на честь лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка,
- вулиця Державінська – на честь командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла,
- вулиця Броненосця "Потьомкіна" – на честь легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського,
- безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.
За словами Терехова, ці герої загинули за всіх українців. Вони також віддали свої життя за свободу Харкова та незалежність країни.