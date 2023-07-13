У Мінкульті показали образ монумента "Батьківщина-мати" без радянського щита

В Україні продовжує повним ходом йти декомунізація та позбавлення згадок про радянську спадщину. Невдовзі черга може дійти до монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

Принаймні це нам дають зрозуміти у Міністерстві культури та інформаційної політики. Для цього навіть виклали ролик, який демонструє, що замість радянської символіки не щиті монумента буде величезний тризуб.

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Щит позбудеться радянського клейма

"Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма,

– кажуть у відомстві.

У міністерстві підкреслюють, що на момент декомунізації монумента очікували з дати проголошення незалежності України. Неодноразово намагалися зрушити з місця це питання державні та культурні діячі. Вони пропонували позбутися радянської символіки та прикрасити щит "Батьківщини-матері" тризубом.

У Мінкульту показали відео. На ньому можна побачити візуалізацію оновленого монумента. Невдовзі – правда, невідомо коли – на щиті вже не буде символіки кривавого режиму, який забрав життя мільйонів українців.

"Батьківщина-мати" невдовзі може позбутися радянського герба: дивіться відео

Зауважимо, що 13 липня о 13:00 відбудеться брифінг у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Під час нього обговорюватимуть масштабний проєкт МКІП – "Тризуб Батьківщини". Він передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" на український.

Додамо, що у червні вирішили перейменувати парк Горького у Харкові. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

Як тепер називають парк Горького

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, він тепер називатиметься Центральний парк культури і відпочинку. Але це ще не все. Крім того, перейменували 4 вулиці у місті:

вулиця Плеханівська тепер називається на честь лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка,

вулиця Державінська – на честь командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла,

вулиця Броненосця "Потьомкіна" – на честь легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського,

безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

За словами Терехова, ці герої загинули за всіх українців. Вони також віддали свої життя за свободу Харкова та незалежність країни.